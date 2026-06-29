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New York: brusca correzione per Martin Marietta Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Martin Marietta Materials
Retrocede molto il produttore americano di aggregati e materiali da costruzione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,37%.
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