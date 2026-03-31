New York: luce verde per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Grande giornata per la banca d'affari americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 817,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 853. Il peggioramento di Goldman Sachs è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 796,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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