New York: si concentrano le vendite su Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel settore media , con un ribasso dell'1,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Twenty-First Century Fox rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Twenty-First Century Fox rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,74 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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