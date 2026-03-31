New York: su di giri Palantir Technologies

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che passa di mano con un aumento del 6,02%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Palantir Technologies rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Palantir Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 140,6 USD con area di resistenza individuata a quota 149,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 135,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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