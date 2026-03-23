New York: mette il turbo Palantir Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che tratta in rialzo del 4,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Palantir Technologies , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 160,5 USD. Primo supporto visto a 153,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 149,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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