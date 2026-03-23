New York: mette il turbo Palantir Technologies
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta in rialzo del 4,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Palantir Technologies, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 160,5 USD. Primo supporto visto a 153,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 149,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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