New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding di compagnie aeree, che mostra una salita bruciante del 7,05% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di United Airlines Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 87,68 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 93,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 84,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```