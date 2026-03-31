New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding di compagnie aeree , che mostra una salita bruciante del 7,05% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di United Airlines Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 87,68 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 93,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 84,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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