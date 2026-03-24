United Airlines punta sui biglietti classe premium per accrescere gli utili

(Teleborsa) - United Airlines , seconda compagnia aerea americana per profitti dopo Delta Air Lines, ha una "ricetta" per accrescere le entrate che punta sui biglietti premium. Le differenze di prezzo fra la categoria premium e la classe economica possono essere anche enormi e variare di qualche migliaio di dollari.



Nonostante l'impennata dei prezzi del carburante, United ha confermato che la domanda nelle ultime settimane è rimasta forte, soprattutto per la classe premium.



"Anche la classe economica sta migliorando e nel primo trimestre abbiamo registrato una domanda molto forte in tutti i segmenti per United, ma ancora una volta il segmento premium ha dominato il mercato e continua a farlo", ha dichiarato la scorsa settimana ai giornalisti Andrew Nocella, direttore commerciale di United.



Per questo la compagnia aerea statunitense sta pianificando l'introduzione di una sottoflotta di Airbus A321neo a fusoliera stretta, denominata "Coastliner", per i voli transcontinentali, che sarà operativa da quest'estate. La compagnia ne avrà in tutto 40 entro l'inizio del 2028. Questi aerei disporranno di 20 poltrone di classe premium Polaris, 12 posti in classe Premium Economy e 36 posti con maggiore spazio per le gambe, mentre i restanti saranno in classe Economy standard.



Le azioni United Airlines a New York registrano un ribasso dell'1,4% oggi, in linea con la performance del mercato.







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