Piazza Affari: scambi negativi per D'Amico

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che sta segnando un calo dell'1,84%.



L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,295 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,16. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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