Piazza Affari: scambi negativi per D'Amico
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che sta segnando un calo dell'1,84%.
L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,295 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,16. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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