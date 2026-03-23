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Piazza Affari: ingrana la marcia D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ingrana la marcia D'Amico
Prepotente rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che mostra una salita bruciante del 5,40% sui valori precedenti.
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