Milano 14:29
45.040 +1,56%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:29
10.410 +0,90%
Francoforte 14:28
23.743 +0,76%

Piazza Affari: calo per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per D'Amico
Si muove verso il basso il leader mondiale nel trasporto marittimo, con una flessione del 3,48%.
Condividi
```