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D'Amico scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
D'Amico scambia in rosso a Piazza Affari
A picco il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta un pessimo -16,34%.
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