Ferrari, upgrade a Buy da Jefferies. UBS e BofA tagliano target price

(Teleborsa) - Sfilza di nuovi giudizi degli analisti su Ferrari , casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB. Jefferies ha promosso il titolo a "Buy" da "Hold" con un target price alzato a 350 euro per azione dai precedenti 310 euro. UBS ha tagliato il target price a 483 dollari da 555 euro, confermando la raccomandazione "Buy". Bank of America ha limato il target price a 350 euro da 375, confermando il "Buy".



Nella sua ricerca, Jefferies sostiene che la fiducia nelle prospettive di crescita della casa automobilistica e nella sua capacità di incrementare costantemente i margini sta migliorando. Secondo gli analisti, un mix di prodotti favorevole dovrebbe contribuire a limitare l'impatto negativo delle fluttuazioni valutarie sugli utili, mentre i risultati del primo trimestre - in uscita il 5 maggio - dovrebbero dare maggiore fiducia agli investitori, dopo che la casa automobilistica sembra aver anticipato alcune consegne negli Stati Uniti per compensare le interruzioni a breve termine delle spedizioni in Medio Oriente.



Intanto, è buona la performance di Ferrari , che si attesta a 297,6 euro, con un aumento del 2,98%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 300,7 e successiva a 306,1. Supporto a 295,3.

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