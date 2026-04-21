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/ Enel, UBS incrementa target price e ribadisce Buy
Enel, UBS incrementa target price e ribadisce Buy
Energia
,
Finanza
,
Consensus
21 aprile 2026 - 09.09
(Teleborsa) -
UBS
ha incrementato a
10,65 euro
per azione (dai precedenti 10,20 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, mantenendo la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
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