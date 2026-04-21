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Enel, UBS incrementa target price e ribadisce Buy

Energia, Finanza, Consensus
Enel, UBS incrementa target price e ribadisce Buy
(Teleborsa) - UBS ha incrementato a 10,65 euro per azione (dai precedenti 10,20 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, mantenendo la raccomandazione "Buy" sul titolo.
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