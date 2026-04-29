Salvatore Ferragamo, Jefferies avvia copertura con Underperform

(Teleborsa) - Jefferies ha iniziato la copertura sul titolo Salvatore Ferragamo , maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, con una raccomandazione "Underperform" e un target price di 5,50 euro.



Gli analisti affermano che la società rimane "strutturalmente sopravvalutata a 41x/50x P/E CY28 (consenso/JEFe), nonostante il suo under-leverage alla Cina (un fattore di upside credibile per il lusso), la persistente sotto-performance negli Stati Uniti e la lenta ripresa dei margini a causa delle basse densità di vendita".



Evidenziando che gli investitori rialzisti nel settore del lusso si concentrano sempre più sulla prospettiva di una riaccelerazione della domanda in Cina, Jefferies afferma che Salvatore Ferragamo sembra essere "mal posizionata per trarne vantaggio, con una penetrazione nella Grande Cina (GCR) di circa il 16%, contro il 20-25% dei concorrenti nel segmento del lusso soft (FY25)".

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