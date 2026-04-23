Saipem, BofA alza target price con aumento materie prime che rafforza prospettive rialziste

(Teleborsa) - Bank of America ha aumentato a 4,80 euro per azione (dai precedenti 4,00 euro) il target price su Saipem , società quotata a Milano attiva nei servizi di ingegneria e costruzione destinati principalmente ai settori dell'energia e delle infrastrutture industriali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026 di Saipem hanno registrato un lieve superamento del 2% delle aspettative in termini di EBITDA. Hanno riscontrato elementi significativi: (1) rassicurazioni sulla limitata interruzione delle attività in Medio Oriente; (2) conferma di un miglioramento del portafoglio di opportunità commerciali, rafforzato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dai lavori di riparazione delle infrastrutture in Medio Oriente (la regione rappresenta il 39% del portafoglio ordini); e (3) ulteriori prove dell'espansione dei margini offshore. BofA ha quindi rivisto al rialzo le stime di EBITDA per gli esercizi 2027-2028 del 2-5%.



"Il titolo Saipem ha guadagnato oltre il 70% da inizio anno, eppure rimane la nostra scelta principale nel settore OFS europeo - si legge nella ricerca - Il nostro prezzo obiettivo di 4,80 euro implica un multiplo EV/EBITDA di circa 5x per l'esercizio 2026 (rispetto a circa 4x attualmente), il che riporterebbe Saipem in linea con la sua media decennale e lascerebbe comunque un divario significativo rispetto al concorrente statunitense Technip FMC , scambiato a circa 15x. Saipem ha riportato una posizione di cassa netta di 1,2 miliardi di euro, ovvero un debito netto praticamente nullo, incluse, in diminuzione, le passività da leasing".

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