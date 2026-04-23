Bending Spoons, rumors: selezionate banche per IPO da 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Bending Spoons, azienda tech italiana che da sviluppatrice di applicazioni che si è trasformata in una macchina da acquisizione di storici marchi tech da rilanciare, ha scelto alcune banche per una possibile IPO negli Stati Uniti del valore di 20 miliardi di dollari. Lo ha scritto Reuters, citando due fonti vicine alla vicenda.



L'azienda ha ingaggiato Goldman Sachs , JPMorgan , Allen & Co, Bank of America , BNP Paribas e Jefferies . L'IPO potrebbe avvenire prima dell'estate.

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