Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1632, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1507. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1757.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)