Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,88% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 52.731,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,88% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -1,88% alle 04:50, scambiando a 52.731,94 punti.
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