Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo perde l'1,30%, continuando la seduta a 879,65 punti.
Condividi
```