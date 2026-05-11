Milano 16:22
49.537 +0,50%
Nasdaq 16:22
29.286 +0,18%
Dow Jones 16:22
49.647 +0,08%
Londra 16:22
10.279 +0,45%
Francoforte 16:22
24.309 -0,12%

Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Retail
Giornata da dimenticare per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 873,4 punti, ritracciando dell'1,80%.
Condividi
```