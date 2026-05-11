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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Retail
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Indici settoriali
11 maggio 2026 - 15.00
Giornata da dimenticare per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che retrocede a 873,4 punti, ritracciando dell'1,80%.
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