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A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Retail
Avanza con forza il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua gli scambi a 914,98 punti.
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