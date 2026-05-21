Milano 16:38
49.208 +0,05%
Nasdaq 16:38
29.150 -0,50%
Dow Jones 16:38
49.993 -0,03%
Londra 16:38
10.463 +0,29%
Francoforte 16:38
24.680 -0,23%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Retail
Si muove in retromarcia il comparto vendite al dettaglio europeo, che scivola a 877,38 punti.
Condividi
```