FS Italiane, nel 2025 effettuate 8.515 assunzioni. Cresce la presenza femminile

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane
ha chiuso il 2025
con 96.841 dipendenti (+506 rispetto al 2024) e 8.515 assunzioni da mercato
, confermandosi una delle principali realtà industriali del Paese e rafforzando progressivamente anche la propria presenza a livello europeo, dove conta 13.182 dipendenti. È quanto emerge dal bilancio 2025 pubblicato oggi
.
"L'attenzione alle persone resta centrale: condizioni di lavoro sicure, benessere, inclusione e valorizzazione", sottolinea la società. Nel 2025 proseguono le azioni per la riduzione degli infortuni
(tasso di infortuni registrabili pari a 10,3, in diminuzione di 0,9 punti rispetto al 2024) e continua a crescere la presenza femminile
, che raggiunge il 33% nei ruoli manageriali (+0,7 punti percentuali) e il 22% sul totale della popolazione del Gruppo FS (+0,5 punti percentuali).
Sempre sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, il Gruppo FS fa notare di continuare a operare per ridurre l'impatto sul clima, in linea con l'ambizione "Net Zero"
. Nel 2025 le emissioni dirette e indirette legate all'energia acquistata sono pari a circa 1,87 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (-15% rispetto al 2024), con una riduzione di circa il 27% rispetto al 2019, anno base dei target di decarbonizzazione certificati da SBTi (Science Based Targets initiative), iniziativa internazionale che supporta le aziende nel percorso di riduzione delle emissioni.
Tra le priorità ambientali, il Gruppo dedica attenzione alla gestione responsabile dell'acqua
: nel 2025 i prelievi idrici sono pari a 16 milioni di metri cubi, in calo di circa il 6% rispetto al 2024 e del 21% rispetto al 2019. Prosegue inoltre l'impegno per utilizzare le risorse in modo più efficiente e in un'ottica di economia circolare: nel 2025 la percentuale di rifiuti differenziati e/o recuperati raggiunge il 94,7% (+1,3 punti percentuali rispetto al 2024).
In base alla Tassonomia europea (Regolamento UE 2020/852), nel 2025 la quota ecosostenibile delle spese in conto capitale supera i 12,5 miliardi di euro
, pari all'89% del totale investimenti contabili. Il dato è in crescita di circa il 6% rispetto al 2024 e conferma l'orientamento del Gruppo verso investimenti sostenibili: nel Piano industriale, oltre l'80% degli investimenti previsti nel prossimo decennio sarà destinato a iniziative ecosostenibili.
Prosegue, infine, il percorso del Gruppo FS per accompagnare la catena di fornitura nel miglioramento delle proprie performance di sostenibilità
, attraverso il sistema di Rating ESG messo a disposizione dei fornitori. Il programma ha già coinvolto oltre 1.200 operatori economici e business partner, ai quali è stato attribuito un Rating ESG corredato da indicazioni di miglioramento sugli aspetti ambientali, sociali e di governance.