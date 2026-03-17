Brava Innovation Hub: al via la call del programma di accelerazione di Novara per startup e imprese femminili

Si tratta della seconda tappa di un percorso nazionale articolato in tre programmi di accelerazione che coinvolgono anche Roma e Salerno

(Teleborsa) - Al via la call di Novara di Brava Innovation Hub, il programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia, in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS.



Brava Innovation Hub è parte di Imprenditoria Femminile, il Programma finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR - Next Generation EU e gestito da Invitalia, che punta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e ad aumentarne la presenza nel mondo del lavoro e dell'impresa, soprattutto negli ambiti scientifici e tecnologici.



L'edizione di Novara rappresenta la seconda tappa di un percorso nazionale articolato in tre programmi di accelerazione che, nel 2026, coinvolgeranno anche Roma e Salerno. L'obiettivo è accompagnare complessivamente 30 imprese femminili in un percorso strutturato di crescita e posizionamento sul mercato per sviluppare strategie di crescita solide. La prima call, dedicata a Roma, si è chiusa lo scorso 3 marzo 2026 registrando 118 candidature di imprese femminili e confermando l'interesse e il successo dell'iniziativa su tutto il territorio nazionale.



Il programma



Anche per Novara, Brava Innovation Hub selezionerà 10 imprese su scala nazionale per un percorso di accelerazione di 12 settimane, in presenza e online, pensato per rafforzare modelli di business, competenze manageriali e strategie di sviluppo.



Le imprese ammesse avranno accesso a: un grant di 40mila euro; oltre 60 ore di mentoring individuale con esperti del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario; formazione avanzata su strategia di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership; spazi di lavoro dedicati, attività di networking, business matching e open innovation; tre momenti chiave di confronto e visibilità: evento di apertura, Benchmark Day e Demo Day finale con investitori e partner.



Brava Innovation Hub si inserisce in un impegno più ampio a sostegno dell'imprenditoria femminile, valorizzando il talento delle donne e favorendo una partecipazione sempre più equilibrata ai processi di sviluppo economico. Allo stesso tempo, il programma contribuisce a rafforzare l'imprenditoria italiana, sostenendo progetti innovativi capaci di competere sul mercato e di costruire traiettorie di crescita solide e sostenibili.



A chi si rivolge



L'open call è rivolta a società costituite da non più di 60 mesi in cui le donne detengono almeno il 50% del capitale sociale e costituiscono la maggioranza dei soci oppure detengono almeno il 50% delle quote di partecipazione e ricoprono la maggioranza dei ruoli negli organi amministrativi dell'impresa. È prevista una premialità per le imprese in cui le donne detengono almeno i due terzi del capitale e dei ruoli negli organi amministrativi.



Quando e come candidarsi



Il programma di accelerazione di Novara si svolgerà tra maggio e settembre 2026 (tenendo conto dell'eventuale pausa estiva).

Le candidature possono essere presentate fino alle 12.00 del 7 aprile 2026 secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sulla pagina dedicata del sito Imprenditoria Femminile.

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