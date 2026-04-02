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FS Italiane, l'Ad Donnarumma: 2025 segna passaggio significativo nel percorso di crescita

Economia, Trasporti
FS Italiane, l'Ad Donnarumma: 2025 segna passaggio significativo nel percorso di crescita
(Teleborsa) - "Il 2025 segna un passaggio significativo nel percorso di crescita del Gruppo, con oltre 18 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto, ricavi operativi saliti a 17,3 miliardi di euro, in crescita, e un utile netto tornato positivo a 30 milioni di euro". Lo ha detto Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS Italiane, commentando i risultati 2025.

L'AD ha parlato di "un risultato particolarmente rilevante che conferma la solidità del nostro modello industriale anche in una fase di massima accelerazione degli investimenti e di profonda trasformazione del Gruppo".

"Questo andamento si inserisce in una traiettoria di sviluppo coerente con il Piano Strategico 2025-2029, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere la modernizzazione delle infrastrutture, migliorare la qualità del servizio, rafforzare la sostenibilità e consolidare la presenza internazionale - ha spiegato Donnarumma - I ricavi operativi registrano un nuovo massimo storico, sostenuti dalla crescita dei servizi di trasporto e dal contributo sempre più rilevante delle attività internazionali. In miglioramento anche i principali indicatori economici, con un EBITDA in aumento e una struttura patrimoniale e finanziaria che si conferma solida ed equilibrata, a supporto di un piano di investimenti di lungo periodo".

"Il Gruppo continua, inoltre, a contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale del Paese, con oltre 8.500 nuove assunzioni nel corso dell'anno, confermando il proprio ruolo di grande piattaforma industriale al servizio della mobilità e delle infrastrutture. Si consolidano - ha concluso l'AD del Gruppo - i risultati in ambito ESG, con un impegno concreto nella riduzione delle emissioni, nell'efficienza delle risorse e nella promozione dell'inclusione, in coerenza con una visione di crescita sostenibile e di lungo periodo".
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