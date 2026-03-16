Simone cresce nel 2025: ricavi preliminari a 17 milioni (+7%) grazie a formazione giuridica e segmento infanzia

(Teleborsa) - I ricavi consolidati preliminari al 31 dicembre 2025 di SIMONE si attestano a 17 mln euro, in crescita del 7% rispetto a 16 mln euro al 31 dicembre 2024.



I Ricavi del segmento Giuridico-Professionale si attestano a 11,9 mln euro, (-1,6% rispetto a 12,1 mln euro nel 2024).



I Ricavi della linea di business Editoria si attestano a 11,9 mln euro, lievemente inferiori rispetto al 2024 (12,1 mln euro), ma caratterizzati da un migliore mix di canali di vendita grazie alla crescita delle vendite dirette. Tale andamento, spiega la società nella nota dei conti, riflette, in particolare, il timing dell’uscita dei bandi dei concorsi pubblici, ripartiti nel mese di luglio 2025. Le dinamiche osservate risultano coerenti con le previsioni comunicate nel corso dell’anno e confermano la capacità del Gruppo di recuperare rapidamente i volumi in presenza di un contesto normativo e concorsuale favorevole.



Il 2025 ha segnato l’ingresso del Gruppo nell’Alta Formazione giuridica, con l’acquisizione di Dike Formazione. I Ricavi relativi a questa linea di business sono pari a 0,28 mln euro.



Nel segmento della Scolastica i Ricavi si attestano a 3,5 mln euro, -2,7% rispetto a 3,6 mln euro nel 2024.

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