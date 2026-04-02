Milano 2-apr
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Londra 2-apr
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Infineon scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Infineon scambia in rosso a Francoforte
Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,81%.
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