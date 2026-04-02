Londra: scambi in positivo per BP
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo petrolifero inglese, che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BP più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 5,98 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 5,904. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 5,869.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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