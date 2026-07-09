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Londra: scambi in positivo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Anglo American
Scambia in profit la società mineraria, che lievita del 2,96%.
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