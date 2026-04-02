Milano 2-apr
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Madrid: balza in avanti Redeia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Redeia
Punta con decisione al rialzo la performance del gestore spagnolo delle reti elettriche, con una variazione percentuale dell'1,91%.
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