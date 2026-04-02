Madrid: in calo Banco Santander
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione del 2,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,73 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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