Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Bene la banca spagnola , con un rialzo del 3,09%.



La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' istituto di credito spagnolo . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,87 Euro. Primo supporto visto a 10,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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