Madrid: andamento rialzista per Banco Santander
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo del 3,09%.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito spagnolo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,87 Euro. Primo supporto visto a 10,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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