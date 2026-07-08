Madrid: giornata depressa per Banco Santander

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola , che sta segnando un calo dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Banco Santander classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,33 Euro e primo supporto individuato a 12,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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