Madrid: nuovo spunto rialzista per Redeia

(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore spagnolo delle reti elettriche , che lievita dell'1,91%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Redeia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La situazione di medio periodo di Redeia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 15,04 Euro. Supporto visto a quota 14,86. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 15,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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