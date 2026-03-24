Madrid: scambi al rialzo per Redeia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore spagnolo delle reti elettriche , con una variazione percentuale dell'1,94%.



La tendenza ad una settimana di Redeia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Redeia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,58 Euro. Prima resistenza a 14,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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