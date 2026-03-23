Madrid: si concentrano le vendite su Redeia

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore spagnolo delle reti elettriche , in flessione del 2,08% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redeia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Redeia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,4 Euro. Prima resistenza a 14,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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