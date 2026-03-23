Madrid: si concentrano le vendite su Redeia
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gestore spagnolo delle reti elettriche, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redeia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Redeia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,4 Euro. Prima resistenza a 14,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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