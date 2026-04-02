New York: nuovo spunto rialzista per Corning

(Teleborsa) - Bene il produttore di vetri speciali e ceramiche , con un rialzo del 3,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Corning rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Corning è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 150,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 139,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 161,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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