New York: preme sull'acceleratore Diamondback Energy

(Teleborsa) - Protagonista il produttore americano di petrolio e gas naturale , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,86%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,97%, rispetto a -1,68% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 201,9 USD. Primo supporto visto a 197,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 194,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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