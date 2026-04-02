New York: preme sull'acceleratore Diamondback Energy
(Teleborsa) - Protagonista il produttore americano di petrolio e gas naturale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,97%, rispetto a -1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 201,9 USD. Primo supporto visto a 197,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 194,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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