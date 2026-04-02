New York: scambi in positivo per VeriSign

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di VeriSign rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di VeriSign classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 261,3 USD e primo supporto individuato a 254,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 268,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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