Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, in flessione del 3,64% sui valori precedenti.
Condividi
```