New York: sviluppi positivi per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vernici e rivestimenti, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Sherwin Williams mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 321,8 USD con area di resistenza individuata a quota 327,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 318,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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