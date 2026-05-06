New York: sviluppi positivi per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vernici e rivestimenti , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Sherwin Williams mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 321,8 USD con area di resistenza individuata a quota 327,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 318,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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