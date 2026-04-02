NewPrinces, nessuna novità dalle PNC. Resta Two Sigma Investments con lo 0,5%

(Teleborsa) - Nessuna novità nelle posizioni nette corte rilevanti
su NewPrinces
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, oggetto nelle ultime due sedute di forti vendite, nonostante la società abbia detto
che non sussiste alcuna informazione privilegiata, notizia rilevante o fatto straordinario di natura negativa idoneo a giustificare il recente andamento del titolo.
Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), solo l'hedge fund statunitense Two Sigma Investments
continua a risultare sopra la soglia di rilevanza, con una posizione dello 0,5%
(datata 23 marzo 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente
. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).(Foto: Newlat)