NewPrinces, operatività sul buyback

(Teleborsa) - NewPrinces
, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 28 febbraio 2026, ha acquistato 25.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,35 euro per un controvalore
complessivo di 508.150,00 euro
.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 941.767 azioni proprie pari al 2,14% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per NewPrinces
che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,58%.