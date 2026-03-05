Milano 17:35
NewPrinces, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - NewPrinces, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 28 febbraio 2026, ha acquistato 25.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,35 euro per un controvalore complessivo di 508.150,00 euro.

A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 941.767 azioni proprie pari al 2,14% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per NewPrinces che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,58%.
