Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo agroalimentare italiano , che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di NewPrinces rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di NewPrinces evidenzia un declino dei corsi verso area 18,34 Euro con prima area di resistenza vista a 18,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,1.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



