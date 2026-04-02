Piazza Affari: balza in avanti Tenaris
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Tenaris subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda che opera nel settore siderurgico. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,55 Euro. Primo supporto visto a 25,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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