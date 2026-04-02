Piazza Affari: balza in avanti Tenaris

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Tenaris subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda che opera nel settore siderurgico . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,55 Euro. Primo supporto visto a 25,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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