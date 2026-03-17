Piazza Affari: scambi in positivo per Tenaris
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tenaris rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'azienda che opera nel settore siderurgico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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