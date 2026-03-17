Milano 14:28
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Dow Jones 16-mar
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Piazza Affari: balza in avanti A2A

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: balza in avanti A2A
Seduta positiva per l'utility lombarda, che avanza bene dell'1,94%.
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