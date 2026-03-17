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Piazza Affari: balza in avanti A2A
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In breve
17 marzo 2026 - 09.35
Seduta positiva per l'
utility lombarda
, che avanza bene dell'1,94%.
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