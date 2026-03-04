Milano 14:50
45.284 +1,83%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:50
10.577 +0,89%
Francoforte 14:50
24.214 +1,78%

Piazza Affari: balza in avanti Banca Popolare di Sondrio

Avanza l'istituto di credito lombardo, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.
