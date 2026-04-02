Piazza Affari: in calo GVS
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di GVS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,489 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,537. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,584.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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