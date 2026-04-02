Piazza Affari: rosso per Prysmian

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , in flessione del 2,34% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 102,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 101,3. L'equilibrata forza rialzista di Prysmian è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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